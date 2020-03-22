Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.03.2020 (17:30)

В Йошкар-Олинском соединении РВСН определят лучшего военного повара и пекаря

В Йошкар-Олинском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Республика Марий Эл) пройдет очередной этап конкурса на звание лучшего военного повара и пекаря в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020.

Военные повара будут соревноваться в развертывании и приготовлении на современных полевых кухнях полноценного обеда, обеспечивая личный состав горячим питанием, выпекании буханок хлеба массой около 1,2 кг с применением печей и полевых хлебопекарных блоков.

Кроме демонстрации специальных навыков по приготовлению пищи и хлебобулочных изделий, военные повара выполнят нормативы по огневой подготовке, а также упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74М на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Главным критерием оценки будет являться качество испеченного хлеба и приготовленных блюд, которые эксперты оценили по презентации готового блюда, консистенции, цвету, вкусу и запаху.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Топографические подразделения РВСН соревнуются в конкурсе «Надежный ориентир»
В Оренбургском ракетном объединении завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»
В РВСН проходит отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут»
В Козельском ракетном соединении РВСН проходит конкурс на лучший расчет БПЛА

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false