22.03.2020 (17:30)

В Йошкар-Олинском соединении РВСН определят лучшего военного повара и пекаря

В Йошкар-Олинском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Республика Марий Эл) пройдет очередной этап конкурса на звание лучшего военного повара и пекаря в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020.

Военные повара будут соревноваться в развертывании и приготовлении на современных полевых кухнях полноценного обеда, обеспечивая личный состав горячим питанием, выпекании буханок хлеба массой около 1,2 кг с применением печей и полевых хлебопекарных блоков.

Кроме демонстрации специальных навыков по приготовлению пищи и хлебобулочных изделий, военные повара выполнят нормативы по огневой подготовке, а также упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74М на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Главным критерием оценки будет являться качество испеченного хлеба и приготовленных блюд, которые эксперты оценили по презентации готового блюда, консистенции, цвету, вкусу и запаху.

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