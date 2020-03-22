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22.03.2020 (17:00)

Танковые и мотострелковые экипажи в перерывах готовят технику и вооружение к решающим этапам «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»

На полигоне в Забайкальском крае продолжается проведение окружных этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», в котором принимают участие лучшие танковые экипажи со всего Восточного военного округа.

По окончании этапа индивидуальных гонок и выполнения учебно-боевых задач, экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 приступили к работам по техническому обслуживанию машин, специального оборудования, навесных систем и агрегатов, а также орудий и стрелкового вооружения.

Все работы проводятся на специализированных площадках в парке боевых машин, а также в пунктах технического обслуживания и ремонта. Обслуживание машин и оборудования производится по завершению каждого этапа и является основой безотказной эксплуатации танков и БМП, а также залогом успешного результата по итогам проведения конкурсов в рамках АРМИ-2020.

Впереди у команд решающий финальный раунд эстафет, где и определятся победители окружных этапов игр.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Суворовский натиск , Танковый биатлон , Восточный военный округ
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