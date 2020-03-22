22.03.2020 (16:40)

Сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят занятия по безопасности дорожного движения

Занятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, провели сотрудники региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ).

В рамках проведения занятий в соединениях и воинских частях, специалисты ВАИ с использованием современного передвижного пункта технического контроля (ППТК) транспортных средств на базе автомобиля «Газель» провели технический осмотр сотен военных автомобилей.

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ провели теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, а также проверке машин перед выездом из парка и порядку возвращения транспортных средств из рейса.

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