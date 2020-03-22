Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.03.2020 (16:40)

Сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят занятия по безопасности дорожного движения

Занятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, провели сотрудники региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ).

В рамках проведения занятий в соединениях и воинских частях, специалисты ВАИ с использованием современного передвижного пункта технического контроля (ППТК) транспортных средств на базе автомобиля «Газель» провели технический осмотр сотен военных автомобилей.

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ провели теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, а также проверке машин перед выездом из парка и порядку возвращения транспортных средств из рейса.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Третий региональный форум активистов юнармейских отрядов в Еврейской автономной области
Дальнобойные САУ «Гиацинт-С» впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
Юнармейцы Хабаровского края совершили лыжный переход, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Военные психологи соединений и воинских частей ВВО продолжают психологическое сопровождение военнослужащих

Метки:
Безопасность , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false