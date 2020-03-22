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22.03.2020 (16:10)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО выполнили скоростное маневрирование на самоходных гаубиц «Мста-СМ2» в Рязанской области

Экипажи самоходных гаубиц «Мста-СМ2» общевойсковой армии Западного военного округа выполнили приемы скоростного маневрирования и смены огневой позиции на полигоне «Сельцы» в Рязанской области.

Экипажи «Мста-СМ2» после инструктажа приступили к выполнению практических зачётов по вождению, по преодолению грязевых преград, склонов, спусков, водных препятствий и глубоких колей.

В ходе мероприятий военнослужащие выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, осуществили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных скоростях, повороты и развороты различной сложности для отработки вывода артиллерийских батарей из-под условного огня «противника».

Для создания имитации условий, приближенных к боевым, на трассе для вождения были использованы средства задымления и имитации.

Всего на занятиях по вождению приняли участие более 300 военнослужащих, привлечено свыше 50 единиц специальной и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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