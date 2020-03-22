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22.03.2020 (15:59)

Региональный конкурс «Когда поют солдаты – 2020» завершился в Новосибирске

В Новосибирске в «Доме офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации состоялся региональный концерт смотр-конкурса армейской художественной самодеятельности «Когда поют солдаты – 2020».

В конкурсе приняли участие, военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Конкурсанты соревновались в номинациях «Вокальный ансамбль», «Солист» и «Солистка», «Юное дарование», «Вокальный дуэт» и «Вокально-инструментальный ансамбль». Победители в каждой номинации определялись решением жюри, председателем которого был заместитель начальника военно-политического отдела 41 общевойсковой армии полковник Короткевич О.В.

Конкурс, ставший уже традиционным, проводится в целях развития художественного творчества военнослужащих, приобщения их культуре России и показывает единство народа и армии.

По итогам регионального конкурса, победители в каждой номинации, примут участие в фестивале армейской песни Центрального военного округа «Когда поют солдаты – 2020» в мае 2020 г., который пройдет в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Культура , Центральный военный округ
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