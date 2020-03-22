22.03.2020 (15:20)

В авиационном объединении ЦВО завершился первый этап конкурса Авиадартс-2020

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа выполнили парные маневры на предельных скоростях и бомбометание по наземным целям на полигоне в Курганской области в рамках первого этапа конкурса «Авиадартс-2020».

Летный состав челябинского авиаполка отработал задачи воздушной визуальной разведки и преодоления эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, технику пилотирования с выполнением комплекса фигур одиночного и парного пилотажа. Отдельным элементом оценки являлась точность поражения наземных целей авиационными бомбами.

После завершения летной программы представители судейской комиссии проверяли точность ударов экипажей с помощью системы объективного контроля, позволяющей определить координаты попадания авиационных бомбы с максимальной точностью.

В конкурсе принимали участие экипажи четырех истребителей-бомбардировщиков Су-34, два из которых были отобраны для участия в армейском этапе конкурса «Авиадартс-2020».

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