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22.03.2020 (15:10)

В группу Минобороны России для оказания помощи Италии вошли ведущие специалисты в области вирусологии и эпидемиологии

Министерством обороны Российской Федерации направляется в Италию группа специалистов в области эпидемиологии и вирусологи, которая насчитывает около 100 человек, имеющих большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекции, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.

Российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами.

Возглавляющий группу российских экспертов генерал-майор Сергей Кикоть является ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки. Практически выполнял задачи по организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек Сибирской язвенной болезни, ликвидации последствий паводков.

Среди российских специалистов подполковник Геннадий Еремин – ведущий ученый научно-исследовательского центра, кандидат медицинских наук. Эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. 

В состав группы также входит подполковник Вячеслав Кулиш, который является специалистом в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов. Эксперт в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий.

Участие в работе также примет подполковник медицинской службы Александр Юманов, доцент Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, кандидат медицинских наук. В 2019 году участвовал в учениях военно-медицинских служб государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров формата «СМОА плюс» MEDEX-2019 в Индии по вопросам противоэпидемического обеспечения в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. В составе группы российских военных специалистов участвовал в развертывании в Республике Гвинея мобильного госпиталя в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Также в составе группы – ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов, кандидат медицинских наук. Автор более 70 научных работ, посвященных вопросам изучения эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных болезней. Активно принимал личное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , ВКС
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