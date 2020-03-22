22.03.2020 (14:20)
Первые самолеты Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием вылетели в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Первые самолеты Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием вылетели с военного аэродрома «Чкаловский» в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Самолеты доставят на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) передовые группы военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.
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