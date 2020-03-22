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22.03.2020 (14:14)

В Калининградской области прошла тренировка радиотехнических подразделений ПВО

В Калининградской области прошла тренировка с подразделениями радиотехнического полка соединения ПВО Балтийского флота, оснащенными современными радиолокационными станциями «Небо», «Гамма» и комплексами средств автоматизации.

Специалистам выполнили нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-400.

Радиолокационные станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления.

Тренировка носила плановый характер, в ней было задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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