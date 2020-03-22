22.03.2020 (14:07)
В Подмосковье инженеры ЗВО навели понтонную переправу через реку
В Подмосковье инженерные подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа навели переправу через реку в рамках тактико-специальных учений.
В ходе учений военнослужащими понтонно-мостовой команды были сброшены на воду понтонно-мостовые звенья для осуществления передислокации военной и специальной техники на противоположный берег реки.
Инженеры действовали в условиях максимально приближенных к боевым, под выстрелами диверсионной группы условного противника. Прикрытие переправы осуществляли бронетранспортеры БТР-82А.
С помощью новейшего понтонно-мостового парка ПП-2005М, военнослужащие всего за 1 час смогли осуществить переброс тяжёлой техники на другой берег.
Всего в учении приняло участие около 300 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.