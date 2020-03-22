Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.03.2020 (14:07)

В Подмосковье инженеры ЗВО навели понтонную переправу через реку

В Подмосковье инженерные подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа навели переправу через реку в рамках тактико-специальных учений.

 В ходе учений военнослужащими понтонно-мостовой команды были сброшены на воду понтонно-мостовые звенья для осуществления передислокации военной и специальной техники на противоположный берег реки.

Инженеры действовали в условиях максимально приближенных к боевым, под выстрелами диверсионной группы условного противника. Прикрытие переправы осуществляли бронетранспортеры БТР-82А.

С помощью новейшего понтонно-мостового парка ПП-2005М, военнослужащие всего за 1 час смогли осуществить переброс тяжёлой техники на другой берег.

Всего в учении приняло участие около 300 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие отдельной танковой бригады Западного военного округа отработали «танковую карусель» в Нижегородской области
«ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту подводит итоги и готовится к следующему отопительному сезону
На базе бригады управления общевойсковой армии ЗВО прошли первые тренировки парадных женских расчетов
В Подмосковье прошли занятия по тактической стрельбе и штурму зданий с разведчиками ЗВО

Метки:
Учения , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false