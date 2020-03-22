22.03.2020 (13:49)

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии помогли многодетной семье

Военнослужащие Объединенной российской военной авиационной базы Кант в Республике Киргизия оказали гуманитарную помощь нуждающейся многодетной семье.

Главе семейства передали продукты, одежду, другие предметы первой необходимости.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для военнослужащих авиационной базы.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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