22.03.2020 (13:38)

Хоккеисты ЦВО стали победителями уральской лиги силовых структур

Хоккейная команда Ска Центрального военного округа(ЦВО) стала победителем Уральской хоккейной лиги силовых структур. В финале встречались СКА ЦВО и команда Танки из Свердловской области, матч проходил на ледовой арене в Верхней Пышме.

Финальный матч закончился со счётом 7:1 в пользу хоккеистов Центрального военного округа (ЦВО). Всего в турнире Уральской лиги силовых структур принимает участие 8 команд, представляющих различные силовые структуры Свердловской и Челябинской областей. Второе место в турнире заняла команда Ска Гарнизон, в которой играют военнослужащие запаса ранее проходившие службу в ЦВО.

Результативными передачами и забитыми шайбами отличились Егор Корелин, Александр Гребеньков, двумя комбинациями гол плюс пас отметился первый заместитель командующего войсками ЦВО начальник штаба герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

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