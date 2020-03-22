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22.03.2020 (13:33)

В Самарской области прошли соревнования на лучшего стрелка

На Рощинском полигоне в Самарской области прошли соревнования на лучшего стрелка мотострелкового соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. (ЦВО)

Личный состав соревновался в скоростной стрельбе из автоматов АК-74 по неподвижным и движущимся мишеням. Каждый военнослужащий выполнил упражнение контрольных стрельб по спортивным мишеням из штатного оружия.

Наиболее подготовленными оказались военнослужащие миротворческого соединения, по сумме баллов они показали наилучший результат. Всего в соревновании принимали участие 70 военнослужащих,представляющих соединения и воинские части 2-ой Гвардейской общевойсковой армии, дислоцированные в Самарской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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