22.03.2020 (13:33)
В Самарской области прошли соревнования на лучшего стрелка
На Рощинском полигоне в Самарской области прошли соревнования на лучшего стрелка мотострелкового соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. (ЦВО)
Личный состав соревновался в скоростной стрельбе из автоматов АК-74 по неподвижным и движущимся мишеням. Каждый военнослужащий выполнил упражнение контрольных стрельб по спортивным мишеням из штатного оружия.
Наиболее подготовленными оказались военнослужащие миротворческого соединения, по сумме баллов они показали наилучший результат. Всего в соревновании принимали участие 70 военнослужащих,представляющих соединения и воинские части 2-ой Гвардейской общевойсковой армии, дислоцированные в Самарской области.
Новости по теме:
Участники лыжного перехода Хабаровск–Москва посетили музей боевой славы воинов-сибиряков в Новосибирске
Метки: