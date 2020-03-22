22.03.2020 (13:27)

Российские военнослужащие в Киргизии присоединились к акции «Сад памяти»

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии высадили в грунт более 100 саженцев каштана, груши, персика, сливы и яблони на аэродроме военного объекта. Каштановой роще, высаженной возле командно-диспетчерского пункта и фруктовому саду рядом с классом предполетной подготовки присвоены имена Героя Советского Союза летчика-штурмовика Исмаилбека Таранчиева и его стрелка-радиста Алексея Ткачева.

В мероприятии принимали участие военнослужащие аэродромной-технической службы, летного состава, группы руководства полетами и юнармейцы.

Ранее сообщалось, что международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием военнослужащих 201-ой российской военной базы прошла в поселке Каратаг и городе Худжанд Республики Таджикистан.

Объединенная российская авиационная база «Кант», дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице