22.03.2020 (13:20)
Военнослужащие отдельной танковой бригады Западного военного округа отработали «танковую карусель» в Нижегородской области
В Нижегородской области на полигоне «Мулино» отдельная танковая бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа провела боевые стрельбы из танков Т-72Б3 с применением «танковой карусели».
В рамках проведения занятий по боевой подготовке танкисты выполнили более 100 выстрелов из 125-мм орудий танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков из закрытых боевых позиций. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки. Данный метод отлично зарекомендовал себя в Сирийской Арабской Республике.
Всего в стрельбах приняло участие свыше 150 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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