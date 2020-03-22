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22.03.2020 (12:40)

«ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту подводит итоги и готовится к следующему отопительному сезону

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту подводит итоги завершающегося отопительного периода 2019-2020 гг.

По мнению руководства филиала, благодаря своевременной, качественной работе по подготовке к зиме отопительный период 2019-2020 гг. завершается без сбоев. Объекты Министерства обороны и гражданские объекты обеспечены коммунальными ресурсами в полном объеме.

В настоящее время Жилищно-коммунальные службы, расположенные на территории Калининградской области, приступили к мероприятиям по весенним осмотрам материально-технической базы, объектов казарменного и жилищного фондов, коммунальных объектов, инженерных сетей, сетей наружного освещения, систем противопожарной защиты. В этот период будет проведена оценка технического состояния фондов после завершения зимнего периода эксплуатации, проверка готовности зданий и коммунальных сооружений к весенне-летнему периоду.

По результатам осмотров будут разработаны планы текущего ремонта, определен перечень объектов для проведения капитального ремонта, утверждены планы мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период 2020-2021 годов.

После окончания отопительного периода жилищно-коммунальными службами будут организованы проведение весенних субботников по уборке и озеленению придомовых территорий, благоустройству детских площадок жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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