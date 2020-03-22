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22.03.2020 (12:00)

Минобороны России завершило создание авиационной группировки для доставки помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом

В соответствии с указанием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Воздушно-космические силы России завершили создание необходимой авиационной группировки для доставки сил и средств Минобороны России, выделенных для оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.

На военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области сосредоточены 9 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

В готовности к переброске самолетами в Итальянскую Республику находятся восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом.

В группу численностью около 100 человек вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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