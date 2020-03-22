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22.03.2020 (10:26)

На базе бригады управления общевойсковой армии ЗВО прошли первые тренировки парадных женских расчетов

На базе бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской области, прошли первые тренировки парадных женских расчетов в рамках подготовки к параду Победы.

Для подготовки были отобраны лучшие военнослужащие-женщины со всей общевойсковой армии Западного военного округа, которые прибыли в город воинской славы - Воронеж из Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

Тренировки проводятся ежедневно. Отрабатывается правильность выполнения строевых приемов с оружием и без. Заниматься военнослужащие будут от 3-х до 8 часов в день до проведения генеральной репетиции 7 мая. Первые сводные тренировки пройдут на базе аэродрома «Балатимор» под руководством командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Андрея Иванаева.

В Параде также примут участие военнослужащие в исторической форме военных лет с оружием Великой Отечественной войны.

Всего к подготовке к Параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне привлечено свыше 3 тысяч военнослужащих

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военные парады , Западный военный округ
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