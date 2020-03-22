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22.03.2020 (10:01)

В Тульском суворовском военном училище провели урок мужества-встречу с ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В Тульском суворовском военном училище (ТлСВУ) проведен урок мужества

«Эти долгие 900 дней...», посвященный Блокаде Ленинграда с участником тех событий, ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Людмилой Павловной Николаевой.

Людмиле Павловне было что рассказать суворовцам, ведь 900-дневная героическая оборона Ленинграда - это несравненная эпопея человеческого мужества, стойкости и патриотизма в годы войны.
В ходе встречи с воспитанниками Тульского СВУ Людмила Павловна рассказала о тех страшных днях, о военно-автомобильной дороге № 101, названной в народе «Дорогой жизни» и, конечно же, о героизме и мужестве детей блокадного Ленинграда.

Суворовцы с неподдельным интересом слушали рассказ ветерана и, по окончании встречи, задали много вопросов, поблагодарив за незабываемую встречу. Начальник училища подарил Людмиле Павловне цветы, подарок и приветственный адрес.

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Метки:
Военное образование , Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-десантные войска
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