22.03.2020 (09:45)
В арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли сборы юнармейцев
В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли учебно-методические сборы отрядов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В сборах приняло участие 23 юнармейца из городов Оленегорск, Кандалакша, Апатиты и поселка Алакуртти.
На протяжении 7 дней с юными северянами занимались офицеры бригады, которые проводили занятия по общественно-государственной, строевой, тактической и огневой подготовке. Теоретические занятия сменялись практическими.
Каждый из участников попробовал себя в качестве командира отделения.
По итогам пятидневных сборов все 23 юнармейца получили свидетельства о прохождении обучения курса «Юный командир-2020».
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