Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.03.2020 (09:45)

В арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли сборы юнармейцев

В  отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли учебно-методические сборы отрядов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В сборах приняло участие 23 юнармейца из  городов Оленегорск, Кандалакша, Апатиты  и поселка Алакуртти.

На протяжении 7 дней с юными северянами занимались офицеры бригады, которые проводили занятия по общественно-государственной, строевой, тактической и огневой подготовке. Теоретические занятия сменялись практическими.

Каждый из участников попробовал себя в качестве командира отделения. 

По итогам пятидневных сборов все 23 юнармейца получили свидетельства о прохождении обучения курса «Юный командир-2020».

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Юнармия организует онлайн-туры
На заполярном полигоне Мурманской области прошло учение с боевой стрельбой
Экипажи истребителей Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе
Командующий Северым флотом поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false