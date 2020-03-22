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22.03.2020 (09:20)

В Подмосковье прошли занятия по тактической стрельбе и штурму зданий с разведчиками ЗВО

В Московской области разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и штурму здания боевыми тройками с поддержкой снайперских пар.

Специальная ударно-тактическая группа произвела штурм здания, уничтожение условного противника и освобождение заложников с применением дымов и различных средств имитации. В ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПЯ и пулеметов ПК из укрытий, изображающих естественные городские препятствия.

В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спецназ , Учения , Западный военный округ
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