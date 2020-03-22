22.03.2020 (08:00)

В Омском кадетском военном корпусе провели уроки мужества и мероприятия, посвященные Великой Победе

В Омском кадетском военном корпусе (ОКВК) проведена серия уроков мужества, посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ходе уроков “Служить Отечеству нам суждено!” и “Солдаты Победы” была проведена встреча трех поколений, где кадеты встретились с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранами Воздушно-десантных войск, воинами-интернационалистами и ветеранами контртеррористической операции на Северном Кавказе. Ветераном было что рассказать кадетам о событиях тех дней, ведь воспоминания очевидцев имеют гораздо большую значимость, чем просмотр кинофильмов и, даже уроки истории. Кадеты задавали много вопросов. В заключении они поздравили ветеранов с наступающим Днем Великой Победы.

Также в корпусе прошла историческая музейная игра “Верно служу - ни о чем не тужу!” с посещением музея боевой славы омичей, а также проведены классные часы “Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в судьбе моей семьи”.

Кроме того, в рамках участия воспитанников ОКВК в кокурсе мультимедийных проектных работ “Военные династии в истории России” проведен первый отборочный этап, победители которого, учащиеся 9-х классов, представят корпус на втором отборочном этапе, а сейчас готовятся к нему под руководством опытных преподавателей.

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