22.03.2020 (06:40)

Во Владивостоке проходят соревнования в рамках конкурса профессионального мастерства "Снайперский рубеж"

В рамках подготовки к Всеармейским играм на Тихоокеанском флоте на учебно-тренировочном комплексе "Горностай" начались соревнования флотского этапа конкурса на лучшую полевую выучку снайперов "Снайперский рубеж".

Участниками состязаний являются военнослужащие-специалисты снайперского дела, которые проходят службу в соединениях морской пехоты ТОФ и подразделениях специального назначения.

В ходе мероприятия участники выполняют стрельбу парами. Стрельба ведется из штатного оружия, в том числе из снайперской винтовки СВД, пистолета ПМ и автомата АК-74 из положений стоя, упор лежа, и упор сидя.

В финальной части этапа соревнований участникам предстоит преодолеть полосу препятствий.

Победители мероприятий представят ТОФ на окружном этапе соревнований. ф

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