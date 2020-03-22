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22.03.2020 (06:40)

Во Владивостоке проходят соревнования в рамках конкурса профессионального мастерства "Снайперский рубеж"

В рамках подготовки к Всеармейским играм на Тихоокеанском флоте на учебно-тренировочном комплексе "Горностай" начались соревнования флотского этапа конкурса на лучшую полевую выучку снайперов "Снайперский рубеж".

Участниками состязаний являются военнослужащие-специалисты снайперского дела, которые проходят службу в соединениях морской пехоты ТОФ и подразделениях специального назначения.

В ходе мероприятия участники выполняют стрельбу парами. Стрельба ведется из штатного оружия, в том числе из снайперской винтовки СВД, пистолета ПМ и автомата АК-74 из положений стоя, упор лежа, и упор сидя.

В финальной части этапа соревнований участникам предстоит преодолеть полосу препятствий.

Победители мероприятий представят ТОФ на окружном этапе соревнований. ф

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Снайперский рубеж
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