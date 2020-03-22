22.03.2020 (06:20)
На Камчатке прошли соревнования по кросс-фиту в зачет спартакиады Тихоокеанского флота
На Камчатке на спортивной базе смешанной авиачасти Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) прошли соревнования по кросс-фиту среди военнослужащих объединения.
Соревнования по функциональному многоборью проведены в зачет 88-ой зимней спартакиады Тихоокеанского флота среди спортивных коллективов.
В первенстве приняли участие более 100 военнослужащих всех категорий ОКВС. Для организации и проведения спортивного мероприятия было задействовано 10 специалистов физической подготовки.
Состязания проходили на 4 рабочих местах, где военнослужащие выполняли упражнения с отягощением и собственным весом за регламентированное время: подъем и толчок двух гирь по 24 кг по длинному циклу, перенос тяжести на заданную дистанцию, отжимания от пола, приседания со штангой и прыжки через гриф штанги, становая тяга и запрыгивание на платформу. Эти упражнения специально подобраны специалистами по физической подготовке с учетом специфики задач, выполняемых военнослужащими соединений и частей.
По итогам соревнований победители награждены кубками, а военнослужащие из состава команд-призёров - медалями и грамотами.