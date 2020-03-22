22.03.2020 (06:00)
Минно-тральная группа Тихоокеанского флота отработала проводку кораблей за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника
В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах Японского моря, три базовых тральщика соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания подводных лодок Тихоокеанского флота и противолодочных кораблей из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.
Экипажи тральщиков отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, перекрыв установленные нормативы. Тихоокеанцы провели учение по проводке подводной лодки и малых противолодочных кораблей за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.
Также минно-тральная группа в рамках учения осуществила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанном районе.