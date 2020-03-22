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22.03.2020 (06:00)

Минно-тральная группа Тихоокеанского флота отработала проводку кораблей за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах Японского моря, три базовых тральщика соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания подводных лодок Тихоокеанского флота и противолодочных кораблей из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

Экипажи тральщиков отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, перекрыв установленные нормативы. Тихоокеанцы провели учение по проводке подводной лодки и малых противолодочных кораблей за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Также минно-тральная группа в рамках учения осуществила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанном районе.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Разминирование
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