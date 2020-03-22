22.03.2020 (05:00)
В подмосковной Кубинке прошло учение по всестороннему обеспечению полетов авиации ВКС
В московской области на базе аэродрома Кубинка прошло учение по всестороннему обеспечению полетов авиации Воздушно-космических сил.
В учении были задействованы подразделения материально-технического обеспечения Центра показа авиационной техники.
В ходе учения были отработаны задачи развертывания мобильного пункта управления тылового и технического обеспечения полетов, восстановления условно поврежденной взлетно-посадочной полосы, ремонта и обслуживания авиационной техники, а также метеорологического обеспечения в полевых условиях, формирования и движения колонны наземной техники при перебазировании на оперативный аэродром и многие другие задачи по предназначению.
Всего в мероприятии было задействовано около 20 единиц авиационной, автомобильной и специальной техники.