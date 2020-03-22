22.03.2020 (05:00)

В подмосковной Кубинке прошло учение по всестороннему обеспечению полетов авиации ВКС

В московской области на базе аэродрома Кубинка прошло учение по всестороннему обеспечению полетов авиации Воздушно-космических сил.

В учении были задействованы подразделения материально-технического обеспечения Центра показа авиационной техники.

В ходе учения были отработаны задачи развертывания мобильного пункта управления тылового и технического обеспечения полетов, восстановления условно поврежденной взлетно-посадочной полосы, ремонта и обслуживания авиационной техники, а также метеорологического обеспечения в полевых условиях, формирования и движения колонны наземной техники при перебазировании на оперативный аэродром и многие другие задачи по предназначению.

Всего в мероприятии было задействовано около 20 единиц авиационной, автомобильной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице