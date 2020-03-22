22.03.2020 (04:00)

Инспекторы ДПС 115-й ВАИ ЮВО провели конкурс «Рейд юных инспекторов» среди воспитанников Краснодарского президентского кадетского училища

Инспекторы дорожно-патрульной службы 115-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной) Южного военного округа (ЮВО) провели конкурс детского творчества «Рейд юных инспекторов «Внимание! Взрослые!» среди воспитанников Краснодарского президентского кадетского училища.

Мероприятие проведено в рамках плановой работы ВАИ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, с целью формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.

В ходе конкурса с кадетами были рассмотрены темы эстетического воспитания подрастающего поколения, повышения социальной активности обучающихся и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Всего в конкурсе приняли участие около 50 воспитанников Краснодарского президентского кадетского училища.

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