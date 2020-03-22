22.03.2020 (02:00)

Отряд Международного противоминного центра завершает гуманитарное разминирование территории Лаоса

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации завершают программу гуманитарного разминирования территории Лаосской Народно-Демократической Республики.

Российские военные приступили к разминированию в Лаосе в октябре 2019 года. Саперы очищали местность рядом с городом Пхонсаван провинции Сиенгхуанг от американских кассетных бомб и противопехотных мин.

Особенностью разминирования данной местности является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов, не относящихся к взрывоопасным объектам. Военнослужащим приходилось реагировать на каждый сигнал средств поиска и осуществлять откопку, идентификацию и определять степень опасности каждого предмета.

Это не первая миссия отечественных саперов в стране. В ходе командировки с октября 2018 по март 2019 года они очистили более 100 гектаров лесистой местности района Кхамкёт провинции Боликхамсай и обнаружили более 300 взрывоопасных предметов.

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