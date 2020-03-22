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22.03.2020 (00:05)

Минобороны России создает авиационную группировку для оперативной доставки помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 22 марта помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом.

По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Медицина
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