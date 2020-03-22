Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.03.2020 (03:00)

В соединении дальней авиации прошла комплексная проверка авиационного полка

В Амурской области в соединении Дальней авиации ВКС России в гарнизоне «Украинка», в рамках мероприятий боевой подготовки провод состоялась плановая проверка сил и средств комплексной безопасности авиационного полка.

В ходе данного мероприятия были проверены подразделения роты охраны, пожарной команды, медицинской части при выполнении задач по предназначению, а также правильные и слаженные действия данных подразделений при получении различных вводных.

Всего в мероприятии было задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники и более 50 человек личного состава проверяемых подразделений.

Данная проверка проходила под руководством начальника штаба соединения гвардии полковника Юрия Косарева.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false