22.03.2020 (03:00)

В соединении дальней авиации прошла комплексная проверка авиационного полка

В Амурской области в соединении Дальней авиации ВКС России в гарнизоне «Украинка», в рамках мероприятий боевой подготовки провод состоялась плановая проверка сил и средств комплексной безопасности авиационного полка.

В ходе данного мероприятия были проверены подразделения роты охраны, пожарной команды, медицинской части при выполнении задач по предназначению, а также правильные и слаженные действия данных подразделений при получении различных вводных.

Всего в мероприятии было задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники и более 50 человек личного состава проверяемых подразделений.

Данная проверка проходила под руководством начальника штаба соединения гвардии полковника Юрия Косарева.

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