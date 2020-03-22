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22.03.2020 (01:00)

В Мурманской области прошли командирские полеты экипажей самолетов Ту-22м3 и вертолетов Ми-8

В Мурманской области на военном аэродроме в г. Оленегорск прошли командирские полеты. Мероприятие прошло под руководством командира части полковника Валерия Гараева.

Летчики дальней авиации отработали взлеты, посадки, проход над полосой и ориентирование по приборам.

Особенность командирских полетов заключается в том, что в них задействован только руководящий состав войсковой части и подразделений, отрабатывающий методику выполнения полетных заданий для дальнейшего обучения молодого офицерского состава.

Полеты проходили в дневное и ночное время, в них приняли участие экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 и вертолётов Ми-8.

 «Такие учебные полеты направлены на повышение эффективности безопасности работы на авиационной технике. Молодое пополнение на деле видит, как готовят летную смену, аэродром, а так же технику обеспечения» – заявил полковник Валерий Гараев.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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