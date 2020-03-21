21.03.2020 (20:00)
Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров провел рекогносцировку возможных районов практических действий войск в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
Комиссия под руководством заместителя Министра обороны провела рекогносцировку полигонов в ЮВО. В ходе рекогносцировки члены комиссии осмотрели районы розыгрышей тактических эпизодов, а также проверили состояние полигонов.
На подведении итогов замглавы военного ведомства заслушал доклады и предложения по месту проведения основного этапа учений и поручил подготовить их замысел. Также он обратил внимание на качество и сроки подготовки замысла.