21.03.2020 (20:00)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров провел рекогносцировку возможных районов практических действий войск в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Комиссия под руководством заместителя Министра обороны провела рекогносцировку полигонов в ЮВО. В ходе рекогносцировки члены комиссии осмотрели районы розыгрышей тактических эпизодов, а также проверили состояние полигонов.

На подведении итогов замглавы военного ведомства заслушал доклады и предложения по месту проведения основного этапа учений и поручил подготовить их замысел. Также он обратил внимание на качество и сроки подготовки замысла.



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