Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.03.2020 (20:00)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров провел рекогносцировку возможных районов практических действий войск в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Комиссия под руководством заместителя Министра обороны провела рекогносцировку полигонов в ЮВО. В ходе рекогносцировки члены комиссии осмотрели районы розыгрышей тактических эпизодов, а также проверили состояние полигонов.

На подведении итогов замглавы военного ведомства заслушал доклады и предложения по месту проведения основного этапа учений и поручил подготовить их замысел. Также он обратил внимание на качество и сроки подготовки замысла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false