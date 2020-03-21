21.03.2020 (19:40)

В мобильном соединении войск радиационной, химической и биологической защиты состоялся 1 отборочный этап конкурса «Безопасная среда»

Более 20 экипажей РХБ разведки мобильного соединения РХБ защиты, дислоцированного в Саратовской области, приняли участие в 1 отборочном этапе Всеармейского конкурса «Безопасная среда».

Военнослужащие мобильного соединения войск РХБ защиты уже на протяжении нескольких лет занимают лидирующие позиции на Всеармейском этапе конкурса и представляют Россию на Международном этапе.

На 1 этапе конкурса, водители разведывательных химических машин РХМ-4, показали свои навыки вождения специальной техники, преодолев ров, габаритный тоннель, участок искусственных неровностей, завал, проход в минно-взрывном заграждении, ограниченный извилистый проезд и другие препятствия. После прохождения искусственных препятствий и неровностей, экипажи в полном составе преодолели огненно-штурмовую полосу, общей протяженностью 550 метров, где показали свою физическую подготовку, слаженность и психологическую готовность.

В ходе индивидуальной гонки, каждый экипаж РХМ-4 продемонстрировал свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения наличия отравляющего вещества в воздухе и проведения специальной обработки.

По результатам состязаний определились три экипажа, которые представят соединение на Всеармейском этапе конкурса.

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