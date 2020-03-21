21.03.2020 (19:20)

Более 100 курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого проходят войсковую стажировку

Более 100 курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого приступили к выполнению должностных и специальных обязанностей в ходе войсковой стажировки в ракетных соединениях, дислоцированных в Козельске (Калужская обл.), Тейково (Ивановская обл.), Татищево (Саратовская обл.) предприятиях военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских институтах Минобороны.

Войсковая стажировка курсантов проводится в целях закрепления и совершенствования командных и методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров.

На начальном этапе, при подготовке к войсковой стажировке, командованием и профессорско-преподавательским составом академии проведены все виды инструктажей, организованы изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также сдача зачетов на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

В ходе основного этапа стажирующиеся ознакомятся с действиями частей и подразделений в высших степенях боевой готовности. Кроме того, курсанты освоят вопросы боевого дежурства, эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки и воспитательной работы с учетом мест, и условий проведения войсковой стажировки.

При этом проходящие стажировку в Тейковском ракетном соединении освоят навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного базирования «Тополь-М» и «Ярс».

Завершится стажировка сдачей курсантами зачетов.



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