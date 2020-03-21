21.03.2020 (19:00)

Корабли Балтийского флота отработали широкий круг задач в Северном море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Бойкий» и больших десантных кораблей «Минск» и «Калининград», выполняющий задачи планового дальнего похода, отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в Южной части Северного моря.

В частности, экипаж корвета «Стойкий» провел плановые учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.

В средней части Северного моря экипажи корабельной ударной группы в составе корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» также провели условные ракетные удары по группировке кораблей условного противника, кроме этого боевые расчеты корветов отработали отражение атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением условных стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей.

Экипажи кораблей отработали электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Ракетная стрельба выполнялась с учетом использования модернизированной крылатой ракеты противокорабельного комплекса «Уран» с увеличенной дальностью полета.

В ходе маневров в море корабли обоих отрядов регулярно пополняли запасы топлива и воды от среднего морского танкера «Кола». Заправки осуществлялись на ходу, кильватерным способом и во время якорной стоянки. Противодиверсионные подразделения морской пехоты флота также отразили нападения условных террористов во время стоянки кораблей на незащищенном рейде и во время прохода проливных зон.

Основная задача плановых походов кораблей в район Северного моря - обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота и демонстрация Андреевского военно-морского флага в зоне его ответственности.

В настоящее время в различных районах Мирового океана находятся 10 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

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