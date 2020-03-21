21.03.2020 (18:30)

Более 600 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в командно-штабном учении с Камышинским отдельным гвардейским десантно-штурмовым Донском казачьим соединением в Волгоградской области

В период с 16 по 21 марта с.г. на полигоне “Камышинский” (н.п. Даниловка Волгоградской области) состоялось командно-штабное учение с высадкой тактического воздушного десанта и боевой стрельбой с Камышинским отдельным гвардейским десантно-штурмовым Донским казачьим соединением, которое проходило совместно с командно-штабным учением Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения, проводившегося в эти же дни на полигоне “Опук” в восточной части Крыма.

В ходе учения десантники, с получением сигнала учебной тревоги совершили марш в район сосредоточения и приступили к выполнению поставленных задач, согласно замысла учений.

Личный состав десантно-штурмового батальона с подразделениями усиления, при поддержке армейской авиации, на вертолетах Ми-8 АМТШ совершил перелёт из района ожидания к месту выполнения учебно-боевой задачи, где ведением десантно-штурмовых действий, уничтожил условного противника, занял выгодный рубеж и удерживал его до подхода основных сил соединения. Которые немедленно выдвинулись в указанный район и при поддержке огнем танков и артиллерии завершили разгром условного противника. В ходе учения были отработаны действия командиров по управлению подразделениями соединения при выполнении различных учебно-боевых задач.

По окончании учения военнослужащие десантно-штурмового соединения вернулись в пункт постоянной дислокации где подвели итоги, обслужили технику и поставили в режим хранения.

Всего в КШУ было задействовано более 600 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники.

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