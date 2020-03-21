21.03.2020 (18:00)

Водолазы Северного флота вошли в состав сборной команды ВМФ России для участия в международном этапе конкурса «Глубина»

Три североморца вошли в состав сборной команды ВМФ России, которая примет участие в Международном этапе конкурса «Глубина» игр «АрМИ-2020».

В сборную команду ВМФ России вошли лучшие водолазные специалисты Северного флота, участвовавшие во Всеармейском этапе конкурса водолазного многоборья «Глубина» в городе Севвастополе - старшина 2 статьи Иван Бутюков, старшина 2 статьи Павел Русиновский и старший матрос Роман Дунаев.

В ходе соревнований судьи определили лучших в семи водолазных конкурсах, в трех из которых команда Северного флота заняла первые места. Лучшие временные результаты и технику выполения североморцы показали при оказании помощи аварийному надводному кораблю, оказании первой медицинской помощи тонущему и в состязаниях по подводной борьбе - акватлоне.

В общекомандном зачете сборная Северного флота заняла третье место, разделив его с командой Балтийского флота.

Во Всеармейском этапе конкурса принимали участие команды водолазов Северного, Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения Главного командования ВМФ, подразделения МЧС, а также военных учебных заведений России. Соревнования прошли на территории Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

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