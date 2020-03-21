21.03.2020 (17:00)

Военно-космическая академия отметила 195-летие со дня рождения А.Ф.Можайского

На плацу академии состоялся торжественный митинг, в ходе которого заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Юрий Кулешов поздравил личный состав академии с важной датой в истории вуза: «Александр Фёдорович Можайский – русский офицер, инженер, изобретатель, конструктор, пионер авиации всегда будет для нас примером служения Родине, настойчивости в достижении целей и выполнении задач. Мы все прибыли в академию из разных уголков страны. Кто-то из нас станет военачальником, кто-то учёным, специалистом в своей военной области. Но нас всегда будет объединять одно. Мы – можайцы, а значит нам всё по плечу!» - подчеркнул генерал-майор Юрий Кулешов.

К офицерам и курсантам академии обратился также профессор кафедры истории и философии Юрий Никулин, который в своей речи напомнил про достижения А.Ф. Можайского, и подчеркнул важность военного образования и изобретательской деятельности.

Академия уже 65 лет носит имя великого русского изобретателя. В 1977 году на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга на могиле выдающегося человека, давшего России приоритет в создании первого самолета, силами ВКА им. А.Ф. Можайского был установлен памятник. В рамках торжественных мероприятий офицеры и курсанты академии почтили память А.Ф.Можайского возложением к его памятнику венков и цветов.

А.Ф. Можайский провёл большую работу в области инженерных методов аэродинамического расчёта самолёта, подробно описал физику и технику взлёта. Он предусмотрел установку на самолёте авиационного оборудования от компаса до ракет. И неспроста ведущий политехнический вуз Министерства обороны России носит имя контр-адмирала Александра Фёдоровича Можайского. Военно-космическая академия на протяжении многих лет готовит высококвалифицированных специалистов, которые являются продолжателями славных традиций, увековеченных пионером авиации А.Ф.Можайским.

Справка:

Русский исследователь и изобретатель в области воздухоплавания Александр Федорович Можайский родился 21 марта 1825 года в семье потомственного моряка адмирала русского флота Фёдора Тимофеевича Можайского.

Пройдя путь от кадета Петербургского Морского кадетского корпуса до контр-адмирала, А.Ф. Можайский вошел в историю как конструктор первого в мире самолета, доведенного до уровня летных испытаний. Всю свою жизнь А.Ф. Можайский занимался научными исследованиями в области воздухоплавания и до конца своих дней вынашивал дерзновенные мечты о создании летательного аппарата тяжелее воздуха.

В ходе проектных и конструкторских работ он внес серьезный вклад в создание инженерных методов аэродинамического расчета самолета, осознал возможности подъемной силы неподвижного крыла, зависимость ее от скорости полета, экспериментально подошел к обоснованию угла атаки, при котором отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению достигает максимального значения, подробно описал физику и технику взлета самолета и оказался успешным и первым в мире конструктором авиационных двигателей. Его инженерной заслугой является то, что он впервые разработал фюзеляжный тип самолета.

В 1883 году, на 20 лет раньше братьев Райт, А.Ф. Можайский представил конструкцию аэроплана, все пять основных элементов которого присущи современным самолетам.



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