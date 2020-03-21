21.03.2020 (16:20)

Армейский этап конкурса «Уверенный прием» завершился в Самарской области

Армейский этап конкурса «Уверенный прием» в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020 завершился в Самарской области.

Военнослужащие из воинских частей и подразделений 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ. Связисты на скорость отрабатывали прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали большие объемы данных в автоматическом режиме. В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Первое место по результатам второго этапа конкурса занял расчёт сержанта Сергея Трошина из бригады управления, который выступит за 2-ую общевойсковое армию на окружном этапе.

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