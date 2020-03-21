21.03.2020 (16:00)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва и прибыли в Коченево

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и прибыли в рабочий посёлок Коченево Новосибирской области. После преодоления более 5000 километров очередным городом на маршруте движения стал рабочий посёлок Коченево.

Участников перехода торжественно встретили военнослужащие Коченевского гарнизона и представители администрации Коченевского района.

В годы Великой Отечественной войны в поселке работал военный аэродром, где было подготовлено 1107 боевых летчиков.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.



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