21.03.2020 (15:40)

Во 2-й общевойсковой армии определены победители конкурса «Суворовский натиск» под Оренбургом

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа определены победители конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Суворовский натиск» в Оренбургской области.

На Тоцком полигоне экипажи бронемашин БМП-2 выполнили вождение и упражнения боевых стрельб из 30-мм пушки 2А42 и 7,62-мм пулемета ПКТ. Военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетехнику, безоткатное орудие и группу пехоты условного противника. Стрельба велась как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 300 до 1500 метров, для корректировки огня использовались трассирующие боеприпасы.

По итогам конкурса первое место занял экипаж сержанта Ивана Калашникова из мотострелкового соединения ЦВО, который выступит за общевойсковое объединение на окружных соревнованиях.



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