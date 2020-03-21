21.03.2020 (15:20)

Школьники Сибири, Урала и Поволжья написали около 20 тысяч писем военнослужащим ЦВО

Около 20 тысяч писем написали школьники из Сибири, Урала и Поволжья военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Напиши письмо солдату», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект нацелен на то, чтобы еще раз вспомнить о страницах истории народа, сохранить память о солдатах минувших войн, об их славных подвигах и грандиозных победах, о силе и воле нашего великого народа, а также поддержать тех молодых ребят, которые сегодня несут свою нелегкую, но очень важную для страны службу по защите Отечества.

Участниками акции стали члены Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», военно-патриотических клубов, учащиеся школ и университетов. Каждый участник акции может выбрать любую тему или несколько тем. Письма должны быть оформлены на тетрадном листе в виде солдатских треугольников.

Акция стартовала в середине феврале. А в середине апреля комиссией ЦВО будут выбраны лучшие работы и награждены их авторы. С 19 апреля по 10 мая состоится торжественное вручение писем военнослужащим.

Впервые конкурс был проведен в 2017 году. Тогда для участия в конкурсе пришло около 3 тыс. писем из всех уголков страны. Наиболее активными оказались ребята из Оренбургской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Самарской, Липецкой, Архангельской, Астраханской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

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