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21.03.2020 (15:00)

В Нижегородской области расчеты БПЛА скорректировали огонь артиллерии

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках проведения конкурса полевой выучки командиров артиллерийских батарей имени маршала артиллерии Владимира Михалкина среди подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа, расчеты беспилотных летательных аппаратов провели корректировку огня 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».

В полетах приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Корректировка огня велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи оптических средств наблюдения, встроенных в БПЛА. На командном пункте оператор БПЛА передавал целеуказания и поправки командиру батареи, управляющему огнем.

Всего в проведении конкурса приняло участие свыше 400 военнослужащих и более 60 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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