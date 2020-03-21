21.03.2020 (15:00)
В Нижегородской области расчеты БПЛА скорректировали огонь артиллерии
В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках проведения конкурса полевой выучки командиров артиллерийских батарей имени маршала артиллерии Владимира Михалкина среди подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа, расчеты беспилотных летательных аппаратов провели корректировку огня 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».
В полетах приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Корректировка огня велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи оптических средств наблюдения, встроенных в БПЛА. На командном пункте оператор БПЛА передавал целеуказания и поправки командиру батареи, управляющему огнем.
Всего в проведении конкурса приняло участие свыше 400 военнослужащих и более 60 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.