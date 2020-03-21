21.03.2020 (14:30)

Ракетчики общевойсковой армии ЗВО вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения первого тактического учения с боевым применением ОТРК «Искандер-М»

Ракетчики общевойсковой армии Западного военного округа, накануне выполнившие на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», вернулись в пункт постоянной дислокации в Курской области.

На въезде в военный городок была организована торжественная встреча с участием семей военнослужащих, юнармейцев и ветеранов ракетных войск и артиллерии. Боевая техника размещена в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления.

Выучку и успешное выполнение первых практических стрельб оценили командующий общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев: «Новый оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М завершил перевооружение всех ракетных соединений Вооруженных Сил на новый тип боевых машин. Наши ракетчики показали умелое владение новым комплексом и успешно провели свои первые практические учения и боевые пуски. В ближайшее время новый ракетный комплекс увидят и жители Курской области

Ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО получила ОТРК «Искандер-М» в конце прошлого года на полигоне Капустин Яр, где в течение последующих месяцев подразделения прошли полный курс переобучения на новую технику.



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