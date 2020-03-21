21.03.2020 (13:40)

Воронежская область впервые примет участников окружных соревнований среди лучших минометных подразделений Западного военного округа на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня»

Минометные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа завершили состязания для отбора на окружной этап конкурса по полевой выучке, который состоится на полигоне Погоново в Воронежской области.

Для отбора и подготовки к соревнованиям Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Мастера артиллерийского огня» среди минометных взводов участники прибыли из Смоленской, Брянской, Белгородской, Московской и Воронежской области.

В ходе практического этапа водителями минометных расчетов на автомобилях УРАЛ-43206 предстояло преодолеть трассу в 5 километров с препятствия: «холм», «косогор», «макет колейного моста», «ограниченный проход с поворотами», «обозначенный проход в минно-взрывном заграждении» и «змейка».

В рамках второго этапа миномётчики провели боевые стрельбы по целям «противника» при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, автомата Калашникова АК-74М на расстоянии от 400 до 1000 метров, а также основные баллы набирали за точные попадания из 120-мм минометных комплексов 2Б11 «Сани» по целям, имитирующим живую силу «противника» на расстоянии от 800 до 1500 метров.

Всего в отборочных соревнованиях минометных взводов участвовало более 800 военнослужащих, во втором армейском этапе приняли участие свыше 50 лучших минометчиков, которые представят общевойсковую армию в апреле текущего года на окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня -2020». Состязания пройдут на полигоне Погоново в Воронежской области и впервые встретят конкурсантов из Ленинградской, Нижегородской, Московской и Воронежской области.



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