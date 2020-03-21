21.03.2020 (17:30)

Руководитель кругосветной экспедиции на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» передал начальнику станции Беллинсгаузен подарок от Вячеслава Бутусова.

Руководитель кругосветной экспедиции ВМФ на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», (находящегося в настоящее время в море Беллинсгаузена,) капитан 1 ранга Олег Осипов встретился с начальником антарктической станции Беллинсгаузен Виктором Велединым и вручил ему памятные сувениры от известного российского рок-музыканта, лидера и вокалиста рок-групп «Nautilus Pompilius» , «Ю-Питер» и новой группы «Орден Славы» Вячеслава Бутусова. Музыкант передал их перед выходом ОИС «Адмирал Владимирский» из Кронштадта в декабре 2019 года. Пройдя более 23000 морских миль, судно доставило в Антарктиду плакаты Вячеслава Бутусова с автографами и пожеланиями нашим полярникам успехов, а также альбомы его лучших песен.

ОИС «Адмирал Владимирский» уже второй раз за месяц осуществляет заход в море Беллинсгаузена. Короткий перерыв в исследованиях этого моря, был связан с необходимостью пополнения запасов судна в порту Монтевидео. В период посещения станции Беллинсгаузен 28 января, экипаж ОИС «Адмирал Владимирский», также, подарил российским полярникам диски с автографами Вячеслава Бутусова.

В распоряжении капитана судна и участников экспедиции на протяжении всего плавания находится и книга Вячеслава Бутусова «Архия», которая написана в лучших традициях петербургской прозы и является, своего рода, своеобразным жизнеописанием, сочетающим биографические мотивы детства и юности, пути становления личности и погружения в творчество, поиска своего места в русской культуре и православной вере. Автор подписал эту книгу специально для участников кругосветной экспедиции ВМФ России.

Как отметил руководитель кругосветной экспедиции капитан 1 ранга Олег Осипов «Большую часть свободного времени, которое иногда появляется, мы занимаемся спортом, читаем, смотрим кино. Но особый смысл, конечно же, здесь, вблизи Южного полюса, приобретает наша настоящая русская музыка.».

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинуло г. Кронштадт в декабре 2019г, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции Военно-Морского Флота России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.



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