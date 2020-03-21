21.03.2020 (14:00)

Состав первого экспериментального женского экипажа патрульного катера типа «Раптор» полностью укомплектован и продолжает подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ

Состав первого экспериментального женского экипажа новейшего патрульного катера «Раптор» полностью укомплектован. Последней из 3 человек экипажа, в Санкт-Петербург из Севастополя прибыла механик Ольга Чулкова, которая присоединилась к командиру катера Анне Брикез и рулевому-сигнальщику Юлии Курочкиной, прибывших в Санкт-Петербург ранее.

В полном составе девушки проходят курс теоретической и практической подготовки на базе Объединенного Учебного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге. О ходе подготовки руководство Центра регулярно докладывает Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.

Девушки изучают основы кораблевождения и навигации, устройство патрульного катера «Раптор», системы связи и вооружение, двигательную установку. Курс подготовки включает в себя и тренировки по борьбе за живучесть, включая посадку на спасательный плот, борьбу с огнем и водой.

Как сообщил ранее Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов «Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» в составе 3-х человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением Министра обороны РФ. Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля. Обучение в Объединенном учебном центре позволит экипажу освоить технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработать вопросы управления катером. В обучении будут использоваться учебно-тренажерные комплексы учебного центра. Экипаж отработает плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик»

По словам Главкома ВМФ, «После завершения подготовки, первый женский экипаж возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих функциональных обязанностей».

Патрульные катера проекта 03160 типа «Раптор» построены на заводе «Пелла» по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях назначенных морских районов. Катера «РАПТОР» отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, также эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте;

несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

перехват и задержание малых целей;

участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.



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