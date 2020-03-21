21.03.2020 (13:00)

На полигоне «Поливно» под Ульяновском завершилось тактическое учение с боевой стрельбой миротворческих подразделений Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ

Накануне, на полигоне «Поливно» под Ульяновском завершилось тактическое учение с боевой стрельбой миротворческих подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Целью учения являлось привитие личному составу соединения навыков в организации миротворческой деятельности, подготовки и ведению операции в районе формирования контингента миротворческих сил.

В ходе учения были отработаны вопросы несения службы на наблюдательных постах (НП) и контрольно-пропускных пунктах (КПП), своевременного занятия районов ответственности, уничтожения незаконных вооруженных формирований, которые препятствовали благоприятной обстановке в районе ответственности, обеспечения гуманитарной помощью гражданского населения и создание мирной обстановки в районе выполнения задач.

Также на учении были использованы все возможности современных средств вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении десантников, в том числе широко использовался разведывательно-огневой комплекс с применением комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна», беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) “Орлан-10”, а так же новейшего вооружения БМД-4М со стрельбой из закрытых огневых позиций.

«Личный состав соединения со всеми поставленными задачами справился в полном объеме. Все цели учения и огневые задачи, стоявшие перед подразделениями, выполнены в полном объеме», - отметил командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Виктор Гуназа.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих соединения и свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ “Ракушка”.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице