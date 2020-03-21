21.03.2020 (12:45)

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Эпрон» отрабатывает погружения водолазов на глубины до 60 метров

В соответствии с планом боевой подготовки флота экипаж спасательного судна Черноморского флота «Эпрон» проводит учебные подводные спуски водолазных специалистов на глубоководном водолазном полигоне в акватории Чёрного моря.

Погружения водолазами выполняются парами в специальном снаряжении, на различную глубину от 45 до 60 метров. Под водой в целях оценки физиологической натренированности водолазов они отрабатывают типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, где закреплен макет эпроновской выгородки субмарины.

Для безопасного выполнения погружений спасательного судна «Эпрон» оснащено современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводными телевизионными комплексами и штатным спасательным оборудованием.

Тренировки продлятся до конца недели. В ходе учебных спусков более 50 водолазов примут участие в мероприятии.

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