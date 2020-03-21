21.03.2020 (12:30)

Разведчики Западного военного округа получили первую партию автоматов АК-12 в Тамбовской области

Первая партия из более 500 новейших автоматов Калашникова АК-12 поступили на вооружение бригады специального назначения Западного военного округа, дислоцированной в Тамбовской области.

В ближайшее время военнослужащие в ходе занятий по огневой подготовке и тактико-специальных учений приступят к освоению возможностей автомата и его повседневной эксплуатации.

АК-12 — 5,45-мм автомат абсолютно нового уровня. Разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной эргономикой. Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и в конце 2018 года был принят на вооружение.



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